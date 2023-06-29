Контрнаступ України знаходиться на ранньому етапі — Блінкен

Контрнаступ України знаходиться на ранньому етапі, я думаю, що ми побачимо його результати у наступні тижні та місяці, — держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю MSNBC.

«По-перше, контрнаступ на ранньому етапі. Міністр оборони України нещодавно сказав, що більшість підрозділів ще не були у ньому задіяні. Без сумніву, росіяни місяцями готували оборону, тому прорвати її дуже важко. Але ми оголосили додатковий пакет допомоги Україні вчора. У них є все необхідне, щоб досягти успіху.

Крім того, Москва зараз відволікається на внутрішні негаразди і це теж може допомогти. Також варто згадати, що підрозділи «Вагнера» вже не на фронті, а вони діяли ефективно. Вони буквально кидали людей у м’ясорубку, власноруч зроблену путіним, але це давало певні результати. Тому зараз, я вважаю, для України з’являються нові можливості», — сказав Блінкен.