Израильские врачи предупреждают: рак кожи может развиться у каждого второго

Снова лето, снова июнь и снова минздрав, больничные кассы и врачи с удвоенной силой предупреждают об опасности пребывания на солнце и риске рака кожи. И не только из-за того что в первый месяц лета проводятся Всемирный день осведомленности о немеланомном раке кожи (NMSC) и Израильская неделя осведомленности о раке кожи. А, в первую очередь, потому что распространённость онкологических заболеваний кожи в Израиле по-прежнему высока.

По словам доктора Алекса Якобсона, онколога, заведующего отделением дневного стационара онкоцентра в больнице «Сорока» в Бер-Шеве, «каждому, кто живет в стране, где солнце активно круглый год, важно знать о раке кожи и способах его профилактики. Израиль входит в список 25 стран с самым высоким процентом заболеваемости раком кожи, но к счастью, эта тенденция снижается. Ещё несколько лет назад мы были на 5-6 месте в этом печальном рейтинге, а сейчас на 22. Частота смертности от рака кожи в Израиле – одна из самых низких в мире».

Доктор Эли Сапир, онколог, заведующий отделением радиотерапии больницы «Ассута» в Ашдоде и председатель Израильской ассоциации терапевтической радиологии (радиотерапии), добавляет, что «примерно у каждого второго человека здесь на том или ином этапе жизни (но чаще всего после 70 лет) проявится рак кожи». И объясняет, как это происходит: «Солнечные лучи наносят вред ДНК клеток кожи. Кожа человека постоянно обновляется благодаря делению клеток, но с каждым делением поврежденной клетки в ее ДНК появляется все больше ошибок. И в конце концов, когда их становится слишком много, клетки начинают делиться очень быстро, а организм не воспринимает их как угрозу. Это приводит к развитию одного из двух видов немеланомного рака кожи – базалиомы или плоскоклеточного – либо меланомы (самый агрессивный вид)».

Три наиболее часто встречающихся вида рака кожи – плоскоклеточная карцинома (SCC), базальноклеточная карцинома или базалиома (BCC) и меланома. Первые два вида являются самыми распространенными, а меланома – наиболее опасной. В 95% случаев немеланомный рак можно полностью вылечить, если обнаружить его на ранней стадии.

Д-р Якобсон отмечает: «Хорошая новость состоит в том, что сегодня мы отлично знаем, как лечить все виды рака кожи, и вероятность того, что эти болезни нанесут серьезный ущерб здоровью, довольно низкая.

Существуют хирургические и консервативные виды лечения. Если немеланомное новообразование поверхностное и небольшое – чаще всего это маленькие пятна, бляшки, небольшие язвочки на коже размером от нескольких миллиметров до сантиметра, — обычно применяют нехирургические методы лечения: криотерапию (лечение жидким азотом), электрокоагуляцию, лазер, фотодинамическую терапию, а в некоторых случаях – местное применение специальных кремов с содержанием химиотерапевтических препаратов или иммуномодуляторов. Как правило, это лечение назначают дерматологи.

