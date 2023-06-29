Глава Міноборони Польщі не виключає провокацій з боку «вагнерівців»

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які перебралися на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.

Як повідомляє «Європейська правда«, про це польський міністр заявив в ефірі TVP Info.

«Пам’ятаймо, що ми можемо мати справу з провокаціями з боку групи Вагнера», – сказав Блащак.

Він назвав «вагнерівців» деморалізованими людьми, які мають бойовий досвід, і через це є дуже небезпечними.

Блащак додав, що на засіданні Комітету з питань оборони та Комітету з питань національної безпеки Польщі були видані розпорядження службам, підпорядкованим міністру внутрішніх справ та адміністрації, а також міністру національної оборони.