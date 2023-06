Росія влаштувала повінь у Токмаку перед наступом України – Bellingcat Madonna’s family spoke about her illness » ЕС предложит Украине двусторонние договоры безопасности. Гаранты — США, Великобритания, Франция и Германия — Financial Times Европейский Союз готовится предложить Украине будущие гарантии безопасности, а лидеры блока планируют согласовать свои долгосрочные обязательства на фоне войны и нестабильности в России. Об этом пишет Financial Times По его данным, усилия по двусторонним договоренностям о безопасности возглавили Франция, Германия, Великобритания и США. Эти договоренности позволят обеспечить Украину долгосрочным финансированием, военными поставками, обучением и разведывательной информацией. FT пишет, что эту декларацию разработала Франция, желающая послать «очень четкий политический сигнал» Украине и России. Один из источников газеты добавил, что такие гарантии показывают заинтересованность ЕС в более широкой системе безопасности, разработанной для защиты Украины, а не только той, которая будет на стороне НАТО под руководством США. В то же время будущие гарантии безопасности вызвали сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии, нейтральных государств ЕС, желающих больше деталей о том, что такие гарантии предусматривают. Впрочем, в предварительном заявлении лидеров ЕС говорится, что их страны «готовы внести вклад вместе с партнерами в будущие гарантии Украины по безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации». В документе добавляется, что работа будет направлена ​​на «быстрое рассмотрение механизмов такого вклада», учитывая политику безопасности и обороны определенных государств-членов (нейтральные страны).