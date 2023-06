Краматорськ: російському шпигуну пред’явлено звинувачення у смертельному ударі The Kremlin has problems with the Putin’s authority after Wagner rebellion. Here’s what else you should know » Берегова охорона США заявила, що серед уламків приреченого підводного апарату «Титан» виявлено «ймовірні людські залишки». Берегова охорона США заявила в середу, що серед уламків і доказів, вилучених з дна моря, де були знайдені останки приреченого підводного апарату «Титан», були «людські останки». Берегова охорона повідомила у прес-релізі, що останки були виявлені «всередині уламків» підводного апарату. Це оголошення було зроблено майже через тиждень після того, як влада встановила, що судно, що прямувало до «Титаніка», вибухнуло в Північній Атлантиці, внаслідок чого загинули всі п’ять людей на борту. Останки, які, за словами військового відомства, будуть проаналізовані медичними працівниками США, були серед доказів з підводного апарату, що прибув у середу до канадського пірсу. Компанія Pelagic Research Services, якій належать дистанційно керовані апарати, що доставили останки Титану на поверхню, на даний момент успішно завершила морські роботи, повідомив CNN. Серед уламків, знятих з якірного судна «Горизонт Арктик» на пірсі канадської берегової охорони в Сент-Пітерсберзі, було виявлено білий шматок у вигляді панелі — вище двох чоловіків, що направляють його на сушу, — і ще один такий же за розміром шматок зі шнурами та проводами, обтягнутими білим брезентом. Джонс, Ньюфаундленд та Лабрадор, фотографії Пола Дейлі, представлені канадською пресою. Представник Ради з безпеки на транспорті Канади відмовився від коментарів CNN, заявивши, що додаткову інформацію про його розслідування буде надано за необхідності. Підводний апарат OceanGate та його п’ять пасажирів розпочали спуск до уламків 111-річного «Титаніка» вранці 18 червня. не сплив на поверхню, як очікувалося, започаткувавши багатоденну багатонаціональну пошуково-рятувальну операцію, яка привернула увагу всього світу. CNN