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Байден отметит Курбан-байрам с мусульманскими лидерами

В этом году Белый дом впервые отметит Ид аль-Адха, также известный как
Курбан-байрам, пригласив лидеров мусульманских общин.

Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Мы гордимся тем, что Соединенные Штаты являются домом для миллионов
мусульман, которые обогащают культурную ткань и вносят вклад в наше
общее процветание», – говорится в заявлении Байдена.

«Мы ценим огромный вклад, который американские мусульмане вносят в
наше общество – от образования и здравоохранения – до бизнеса и
государственной службы, – добавил он. – Их присутствие укрепляет нашу
приверженность многообразию, инклюзивности и религиозной свободе».

«Собираясь с близкими и занимаясь поклонением, благотворительностью и
общественным служением по этому священному поводу, давайте подтвердим
нашу приверженность ценностям, которые связывают нас: состраданию,
эмпатии и взаимному уважению, – указал Байден. – Эти принципы лежат в
основе как ислама, так и американского духа».

«Да принесет дух Ид аль-Адха радость, мир и единство вашим сердцам и
домам», – говорится в заявлении президента.

29 июня, 2023 | Category: Новости, США

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