Байден отметит Курбан-байрам с мусульманскими лидерами

В этом году Белый дом впервые отметит Ид аль-Адха, также известный как

Курбан-байрам, пригласив лидеров мусульманских общин.

Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Мы гордимся тем, что Соединенные Штаты являются домом для миллионов

мусульман, которые обогащают культурную ткань и вносят вклад в наше

общее процветание», – говорится в заявлении Байдена.

«Мы ценим огромный вклад, который американские мусульмане вносят в

наше общество – от образования и здравоохранения – до бизнеса и

государственной службы, – добавил он. – Их присутствие укрепляет нашу

приверженность многообразию, инклюзивности и религиозной свободе».

«Собираясь с близкими и занимаясь поклонением, благотворительностью и

общественным служением по этому священному поводу, давайте подтвердим

нашу приверженность ценностям, которые связывают нас: состраданию,

эмпатии и взаимному уважению, – указал Байден. – Эти принципы лежат в

основе как ислама, так и американского духа».

«Да принесет дух Ид аль-Адха радость, мир и единство вашим сердцам и

домам», – говорится в заявлении президента.