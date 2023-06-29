Австралийский бизнесмен объявил о проведении аналога Олимпийских игр с разрешённым допингом

Аарон Д’Суза, бизнесмен из Австралии, хочет провести Enhanced Games — аналог Олимпийских игр, в котором не будет ограничений на использование допинга. В австралийском спортивном комитете уже выступили против.

Согласно веб-сайту проекта, его руководители призывают «признать, что наука всегда играла центральную роль в спорте». Там отмечают, что ряд соревновавшихся ранее спортсменов «использовали средства повышения производительности», чтобы помочь себе «полностью раскрыть потенциал».

«Только за последние 50 лет использование повышения производительности в профессиональном спорте подверглось критике. Спортсмены были вынуждены играть в кошки-мышки с антинаучными агентствами вроде ВАДА, пытаясь оставаться на шаг впереди новейших репрессивных и инвазивных методологий тестирования. Enhanced Games принимают человеческую веру в научное развитие, игнорируя антинаучное клеймо», — пишут в компании.

Руководители новых соревнований говорят, что хотят дать «отпор антинаучной догме», которой пользуются институционализированные спортивные лиги. Своей миссией они видят освобождение науки и спорта «от тех, кто предпочёл бы сковать их кандалами».

В комментарии для AP Д’Суза говорит, что его концепция более «морально правильна». По его плану, в новых играх будет пять категорий: лёгкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика, гимнастика и единоборства. На данный момент неизвестно, где и когда будут проводиться соревнования.

«Мы хотим натуральности и приветствуем продвинутых спортсменов. И я надеюсь, что смелый, естественный спортсмен появится на играх и скажет: “Эй, ребята, я такой от природы, я всё ещё соответствую требованиям ВАДА и я смогу победить вас всех, ребята”. Вот это будет отличным зрелищем», — сказал руководитель.

Д’Суза считает, что ему будет активно противостоять Международный олимпийский комитет, который «фактически был однопартийным государством, управляющим миром спорта в течение 100 лет». Он считает Enhanced Games «оппозиционной партией», которая готова бороться, даже если МОК станет «играть грязно». Он говорит, что ожидает угроз, но, «на самом деле знает, что он морально прав».

В Австралийском олимпийском комитете назвали идею «опасной и безответственной». Там также заявили, что «почти ничего не знают» о бизнесмене и его проекте и считают, что «концепция игр, усиленных веществами, опасна и безответственна». Некоторые СМИ также выпустили статьи о том, почему такой формат игр «не сработает».