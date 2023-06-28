ЗСУ за день уразили 6 ЗРК та 4 райони зосередження ворога

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

До окупаційного шпиталя у Новомихайлівці на Херсонщині привезли 50 поранених росіян

«Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. До будівлі дитячого садочку, переобладнаного під польовий шпиталь загарбників, що знаходиться в Новомихайлівці Херсонської області, було доставлено близько 50 поранених окупантів», — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що противник переобладнав загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області під ще один військовий шпиталь. Відзначається постійний підвіз поранених загарбників.

Противник за день завдав 20 авіаударів та здійснив 20 обстрілів з РСЗВ по території України

Окрім того, протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби там відбулось понад 10 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На інших напрямках ситуація така: