Зеленський вважає, що вагнерівців у Білорусі буде замало для нападу на Україну Президент Володимир Зеленський вважає, що перекидання групи «Вагнер» у Білорусь не може серйозно загрожувати Україні. Джерело: Зеленський на прес-конференції в середу в Києві після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, передає Інтерфакс-Україна «Я не можу сказати, наскільки вони (вагнерівці) комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий». Зеленський пояснив, що багатьох найманців «Вагнера» знищили Збройні сили України, тому на Москву пішло порівняно небагато з них. Крім того, каже він, українська армія вважає, що ситуація на півночі країни «незмінна і контрольована» і повторення вторгнення неможливе. «Усе-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах», — додав президент.