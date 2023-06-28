Франція здійснила перше випробування гіперзвукового глайдера VMAX Кількість загиблих у Краматорську через ракетний удар РФ зросла до 8 » Сили оборони України за добу ліквідували 930 окупантів Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні понад 227 тис. окупантів, 4036 танків, 3499 безпілотники та 387 засобів ППО Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 28 червня 2023 року Росія втратила на війні: особового складу ‒ близько 227 100 (+930) осіб,

танків ‒ 4036 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,

артилерійських систем – 4089 (+6) од,

РСЗВ – 627 (+1) од,

засобів ППО ‒ 387 (+1) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),

крилатих ракет ‒ 1261 (+0),

кораблів, катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 563 (+0).