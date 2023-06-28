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Сили оборони України за добу ліквідували 930 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 28 червня 2023 року Росія втратила на війні:

  • особового складу ‒ близько 227 100 (+930) осіб,
  • танків ‒ 4036 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,
  • артилерійських систем – 4089 (+6) од,
  • РСЗВ – 627 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 387 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
  • кораблів, катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 563 (+0).
28 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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