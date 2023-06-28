Резніков заявив, що резерви на фронті ще не задіяно

Міністр оборони України Олексій Резніков відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу й натякає, що нещодавні скромні здобутки – лише «превью» до набагато більшого наступу.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв’ю «Financial Times»

Резніков заявив, що деокупація групи сіл впродовж останніх тижнів було «не головною подією» в запланованому Києвом наступі.

«Коли це станеться, ви всі це побачите… Всі побачать все», – сказав він, відмахнувшись від повідомлень ЗМІ про повільне просування проти добре укріплених російських позицій.

Міністр підтвердив, що основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які нещодавно пройшли навчання на заході і оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО, ще не були задіяні в операції.

За словами Резнікова, українська армія продовжує завдавати великих втрат російським військам, їхня «деградація» є інструментом, а звільнення українських земель – метою.

Міністр оборони заявив, що українські війська досягли «певних успіхів», які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.