НАТО готове захищатися від Білорусі та РФ

Генеральний секретар НАТО, Єнс Столтенберг, заявив, що Москва та Мінськ отримали чіткий сигнал про те, що «НАТО існує для захисту кожного союзника». Цю інформацію повідомляє CNN.

Столтенберг наголосив, що метою НАТО є захист кожного союзника і кожної частини їхньої території.

Він зробив ці заяви на спільній пресконференції в Гаазі разом з лідерами семи країн-членів НАТО.

Генсек також заявив, що Альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі та Росії, але події, пов’язані з повстанням ПВК Вагнера, є «внутрішніми справами Росії».

Зауважується, що на запитання журналістів про можливі проблеми безпеки, пов’язані з переміщенням Євгена Пригожина та його сил до Білорусі, офіційні особи не бажають робити остаточні висновки на даному етапі.

Відомо, що конфлікт між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиною та Міністерством оборони РФ тривав деякий час, але ситуація загострилася вечором 23 червня.

За словами Пригожина, російські війська нанесли ракетний удар по базі ПВК Вагнера. Він оголосив про «марш справедливості» і заявив, що 25 тисяч найманців направляються до Москви, оскільки керівництво Росії не виконало його вимогу видати міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.