Наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають уже 4-й день, у Бахмут ще не зайшли, — Маляр

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4-й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене.

У місто Бахмут станом на сьогодні не заходили», – написала вона.

За її словами, місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, що трохи ускладнює звільнення цієї місцевості.

«Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати. Але зараз ці укріплення та опорні пункти зайняв ворог, тому, щоби звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння», – зазначила чиновниця.