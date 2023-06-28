Кількість загиблих у Краматорську через ракетний удар РФ зросла до 8

За даними Офісу генерального прокурора України, 27 червня окупанти здійснили два ракетні удари з С-300 по місту Краматорськ на Донеччині, одним з цілей яких було заклад громадського харчування в центрі міста. Загалом, на ранок 28 червня зафіксовано 8 загиблих, серед яких троє дітей. Кількість постраждалих від обстрілу зросла до 60 людей, і триває пошуково-рятувальна операція на місці події.

Про обстріл Краматорська 27 червня першим в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнювались.

«Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим», — говорив Кириленко.