Франція здійснила перше випробування гіперзвукового глайдера VMAX

Фахівці з Франції успішно випробували новий гіперзвуковий планер під назвою VMAX у понеділок, 26 червня. Запуск відбувся з ракетного полігону, що розташований біля Біскайської затоки. Інформацію про це надала агенція, яка відповідає за оборонні закупівлі Франції, з посиланням на Reuters.

За даними повідомлення, тестування гіперзвукового планера з ракетою відбулося у муніципалітеті Біскаросс, що знаходиться біля Біскайської затоки на південному заході Франції.

У агентстві було зазначено, що польотні випробування на складній траєкторії були технічним викликом без прецеденту і вони відкриють шлях до майбутньої національної дорожньої карти у сфері надшвидкісного руху.

Агенція з оборонних закупівель Франції не надала деталей про результати випробувань, проте повідомила, що аналіз отриманих даних триває.

Відомо, що у 2019 році Франція уклала контракт з компанією ArianeGroup, що спеціалізується на аерокосмічних технологіях, на розробку гіперзвукових бойових блоків VMaX.