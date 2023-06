Wagner chief Prigozhin is in Belarus following armed rebellion, Lukashenko says Литва приобрела для Украины два ЗРК NASAMS » Білорусь надала українському бізнесменові Дмитру Фірташу статус дипломата, щоб уберегти його від екстрадиції до США Білорусь надала українському бізнесменові Дмитру Фірташу дипломатичний статус, щоб уберегти його від екстрадиції до США, пише Deutsche Welle. Про новий статус Фірташа, який живе в Австрії, якого в Україні підозрюють у відмиванні грошей і привласненні майна, а в США звинувачують у корупції, стало відомо з рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня. У тексті рішення суду, як зазначає DW, зазначено, що Фірташ із 2021 року має статус «радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні». На підставі цього статусу та посилаючись на дипломатичний імунітет, український бізнесмен, як пише видання, вимагає зупинити процедуру своєї екстрадиції до США. «Міжнародною організацією», в якій працює Фірташ, є UNIDO — міжнародне агентство у структурі ООН, яке сприяє індустріалізації постколоніальних країн «третього світу». Щоб довести наявність у Фірташа статусу дипломата та дипломатичної недоторканності, восени 2021 року його захист передав суду юридичну експертизу, яку підготував один із західноєвропейських професорів з міжнародного права. У свою чергу представники Мін’юсту Австрії повідомили суду, що український бізнесмен належним чином не акредитований за UNIDO. Також він не має відповідної акредитаційної картки від МЗС Австрії. Це означає, що бізнесмен не є особою, на яку поширюються привілеї дипломата, зокрема, дипломатичний імунітет. В Україні бізнесмена Дмитра Фірташа підозрюють у привласненні майна та відмиванні грошей

Видання зазначає, що суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичного імунітету Фірташа. Однак Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу бізнесмена на розгляд до першої інстанції і зобов’язав суд визначити, чи визнавати дипломатичний імунітет Фірташа. У білоруському посольстві в Австрії на запит DW, чим займається Фірташ у статусі радника постпреда РБ при міжнародних організаціях, не відповіли. Дмитро Фірташ був затриманий в Австрії у березні 2014 року на запит США. Пізніше його звільнили під заставу 125 млн євро. Після цього український бізнесмен оскаржив свою екстрадицію до США, де йому загрожує до 50 років ув’язнення та конфіскація всіх активів.