Зеленський відвідав Донеччину й нагородив бійців

Про це повідомили в Офісі президента.

Під час візиту Зеленський поспілкувався із командувачем ОСУВ «Хортиця» генерал-полковником Олександром Сирським, який про актуальну обстановку на Бахмутському напрямку та перспективи її розвитку. Також президент провів розмову з військовослужбовцями і вручив їм державні нагороди.

«Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є», — сказав Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Він також побажав воїнам здоров’я і перемогу. Крім того, зазначив, що Україна пишається кожним з них, і всі в державі розуміють, що вони роблять найскладнішу роботу.

«Україна пишається кожним із вас. Ви — круті, міцні. Наші справжні українці. І всі в державі, хто не на фронті, прекрасно розуміють, що ви робите сьогодні найскладнішу роботу. І всі знають, що східний напрямок — дуже складний, тут гаряче. Тому я впевнений, що великий внесок у майбутню перемогу зробите саме ви», — наголосив президент.

Фото: president.gov.ua

Так Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ. Він під час проходження військової служби разом із підлеглими знищив десятки одиниць російської техніки і понад сотню ворожих військових. Також Олива неодноразово відмовлявся від госпіталізації після поранень і залишався на полі бою разом із побратимами.