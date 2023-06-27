В адміністрації Байдена непокояться, що контрнаступ відстає від графіка

В адміністрації президента США Джозефа Байдена не офіційно говорять, що український контрнаступ почався повільно і його результати за перші кілька тижнів змушують «протверезіти», проте не поспішають робити висновки — «The New York Times»

«У Вашингтоні чиновники адміністрації Байдена публічно закликають до терпіння, хоча в приватних розмовах вони стурбовані тим, що початковий прогрес був повільним. Один з високопосадовців адміністрації назвав результати перших кількох тижнів «протверезливими», додавши: «Вони (українці – ред.) відстають від графіка».

Високопоставлений американський військовий також визнав повільніший, ніж очікувалося, темп операцій, але додав, що це не було несподіванкою з огляду на розгалужену російську оборону, і застеріг від поспішних висновків на основі перших операцій.

Обидва урядовці говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційні урядові оцінки».

Видання пояснює, що через три тижні контрнаступу українська армія стикається з низкою проблем, які ускладнюють її плани, зокрем це: величезна смуга мінних полів, яку росіяни створили для оборони, і особливості місцевості на південному сході, де відкриті поля не дають прикриття.

NYT пише, що Україна прагне розділити окуповану Росією територію на півдні на дві зони, перерізавши шляхи постачання на Кримський півострів і створивши плацдарм для подальшого наступу. Для цього вона повинна просунутися на південь, до Азовського моря. Основні оборонні споруди Росії знаходяться за десяток кілометрів за добре захищеною територією. Це найскладніша ділянка для прориву.