Українські воїни за добу ліквідували 590 російських окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 27 червня 2023 року Росія втратила на війні:
- особового складу ‒ близько 226 170 (+590) осіб,
- танків ‒ 4036 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,
- артилерійських систем – 4083 (+28) од,
- РСЗВ – 626 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 386 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+2),
- кораблі, катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 563 (+6).
Остаточні дані уточнюють.
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