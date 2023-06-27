Оккупанти знищили житлового фонду на 54млрд. долларів В адміністрації Байдена непокояться, що контрнаступ відстає від графіка » Українські воїни за добу ліквідували 590 російських окупантів Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні понад 226 тис. окупантів, 4036 танків, 3492 безпілотники та 386 засобів ППО Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 27 червня 2023 року Росія втратила на війні: особового складу ‒ близько 226 170 (+590) осіб,

танків ‒ 4036 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,

артилерійських систем – 4083 (+28) од,

РСЗВ – 626 (+2) од,

засоби ППО ‒ 386 (+1) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),

крилаті ракети ‒ 1261 (+2),

кораблі, катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6772 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 563 (+6). Остаточні дані уточнюють.