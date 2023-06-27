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Українські воїни за добу ліквідували 590 російських окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 27 червня 2023 року Росія втратила на війні:

  • особового складу ‒ близько 226 170 (+590) осіб,
  • танків ‒ 4036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,
  • артилерійських систем – 4083 (+28) од,
  • РСЗВ – 626 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 386 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1261 (+2),
  • кораблі, катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6772 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 563 (+6).

Остаточні дані уточнюють.

27 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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