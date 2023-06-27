США не бачать ознак того, що Росія готова підірвати ЗАЕС

За словами представника Ради національної безпеки Білого дому, Джона Кірбі, Сполучені Штати наразі не вважають «неминучою» загрозу підриву Запорізької атомної електростанції російськими окупантами, незважаючи на останні повідомлення України про можливий теракт. Кірбі заявив, що США уважно стежать за цією ситуацією і мають можливість моніторити радіоактивність навколо станції, проте наразі не було виявлено жодних ознак, що загроза є неминучою.

Кірбі також зазначив, що США не бачать жодних ознак застосування Росією ядерної зброї. Він наголосив, що США уважно слідкують за стратегічною позицією та ядерним потенціалом Росії, але поки не бачать намірів використання ядерної зброї на території України. Він також заявив, що США не мали жодних підстав для зміни своїх стратегічних сил стримування на основі того, що відбувається.