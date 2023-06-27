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США хотіли б, щоб «групи Вагнера» більше не існувало — Держдеп

США хотіли б, щоб російська «група Вагнера» припинила свою діяльність і більше не існувала.

Як повідомляє «Європейська правда«, про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Ми були б раді, якби «групи Вагнера» більше не існувало», – сказав Міллер.

Він наголосив, що «вангерівці», де б вони не з’являлись, несуть за собою «смерть і руйнування».

«Ми бачимо, як вони видобувають місцеві ресурси. Ми бачимо, як вони порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами Вагнера через згубні наслідки, які це матиме для їхніх країн і, особливо, для їхнього народу», – наголосив представник Держдепу.

Він додав, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як «групу Вагнера», так і їхніх наступників.

27 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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