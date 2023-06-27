РФ атакувала Полтавщину ракетами X-22: поранено дитину в Кременчуцькому районі, є влучання у дачний кооператив

Про це в ефірі Еспресо повідомив депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко

«Є значні руйнування дачних будівель, оскільки ракета влучила в дачний кооператив. Є руйнування господарських будівель, автомобільної техніки. Одна дитинка травмована. Наразі все добре, медики надають всю необхідну допомогу», — сказав він.

Раніше про обстріл Полтавщини в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російські окупанти обстріляли Кременчук ракетою Х-22.

«Рік тому така ж ракета у Кременчуці влучила, куди сьогодні й полетіла. Власне, рік потому знову б’ють цією ж ракетою і знову в напрямку Кременчука», — сказав військовий.

Ігнат наголосив, що бомбардувальники Ту-22м3 злетіли з російського аеродрому. Саме вони є носіями ракет Х-22.

Мінімум два літаки було помічено українськими військовими у повітряному просторі Росії та мінімум дві ракети було зафіксовано під час атаки.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав, що є влучання у дачний кооператив Кременчуцького району.

«Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано», — пише голова області.

Під час повітряної тривоги на Полтавщині місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибухів в місті Кременчук.

Водночас голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін попередив про ракетну загрозу і закликав жителів пройти в укриття.