Польші побудують центр ремонту танків Abrams

Згідно з повідомленням агентства Reuters, в місті Познань, Польща, планується створення сервісного центру для танків Abrams, які виробляються в США і будуть використовуватися в Польщі та Україні.

Угоду про співпрацю було укладено під час конференції Abrams Suppliers, що була спільно організована компанією General Dynamics та познанською фірмою Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, що входить до концерну PGZ.

Відомо, що центр буде відкритий польським виробником озброєння Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Це рішення пов’язане з планами Варшави подвоїти чисельність своїх збройних сил у поточному році і збільшити витрати на оборону до 4% від ВВП.

«Як надійний партнер армії, ми несемо відповідальність за підтримку військових підрозділів, забезпечуючи ефективне функціонування кожного типу обладнання, що використовується або буде використовуватися Польською армією», — заявив виконавчий директор PGZ, Себастьян Хвалек.