Орбан — Путін не військовий злочинець

Угорський прем’єр Віктор Орбан висловив свою думку щодо президента РФ Володимира Путіна, відмовившись називати його воєнним злочинцем. У інтерв’ю для видання Bild Орбан зазначив, що вважає несприйняття таких оцінок до відсутності війни.

На запитання про те, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем, Орбан відповів заперечно, стверджуючи: «Ні, не для мене».

Угорський лідер зазначив, що на даний момент триває конфлікт, і говорити про воєнні злочини зараз необґрунтовано. За його словами, про такі питання слід говорити лише після завершення війни.

«Якщо ми прагнемо до перемир’я та миру і плануємо вести переговори, ми повинні змусити всіх сторін конфлікту сісти за стіл переговорів. Запрошувати їх до переговорного столу і одночасно загрожувати арештом — не є продуктивною стратегією», — підкреслив Орбан.

Він підкреслив, що Угорщина прагне досягти миру, а для цього необхідні переговори, в яких лідери зацікавлених країн повинні виступати як посередники.

Орбан також відповів на запитання щодо можливості арешту Путіна в Угорщині у разі його візиту до країни, заявивши, що не має інформації про такі майбутні візити президента РФ до Угорщини.

«Я не володію інформацією щодо його бажання відвідати Угорщину. Тому ця гіпотетична ситуація не відповідає дійсності. Це просто гіпотеза»,