Оккупанти знищили житлового фонду на 54млрд. долларів

На кінець травня 2023 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, Україна зазнала значних збитків у своєму житловому фонді. Згідно з дослідженням, проведеним Київською школою економіки, ці збитки перевищують $54 млрд.

Ця сума становить більше третини загальних прямих збитків, заподіяних інфраструктурі та активам України, згідно з розрахунками команди дослідників. За даними, $46,6 млрд утрат відносяться до руйнування та пошкоджень багатоквартирних будинків, тоді як понад $7 млрд припадають на знищення та пошкодження приватних будинків.

Станом на червень 2023 року, понад 163 тисячі об’єктів житлового фонду України були пошкоджені або зруйновані, що становить 8,6% загальної площі житлового фонду. Найбільше руйнувань було зафіксовано в Донецькій, Луганській, Харківській, Київській, Миколаївській та Чернігівській областях. У Києві було зруйновано або пошкоджено 454 житлових будинки, загальні збитки оцінюються у $734 млн.

Серед міст, які найбільше постраждали, можна відзначити Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєверодонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар’їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм та Волноваха.