Німеччина не змінила свого рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Bild.

«Щодо зброї великої дальності, я хочу ще раз дуже чітко сказати, що ми все ще займаємо обережну позицію, як і наші американські партнери, до речі», — сказав він.

«На даний момент у нашій оцінці нічого не змінилося», — додав Пісторіус.

Видання зазначає, що уряд ФРН побоюється, що ця зброя може бути випущена по території Росії.

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу «повітря-поверхня» для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.