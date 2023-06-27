Микрозайм на долгий срок: как оформить кредит в Казахстане

Когда вам нужен кредит на долгий срок (от нескольких месяцев), в голову приходит идея обратиться в банк. Именно эти компании занимаются долгосрочным кредитованием.

Однако получить средства в долг в банке сложно, вам придется долго ждать решения и собирать большой пакет документов. Кредит не выдадут, если у вас есть активные займы в других организациях, а также если у вас нет официального места работы и плохая кредитная история.

Есть и хорошая новость – получить долгосрочный займ можно также в микрофинансовых организациях. Такие компании готовы дать деньги в долог быстро и без лишних проверок.

На финансовым рынке Казахстана всего несколько компаний, которые готовы выдать крупную сумму на срок более месяца. Посмотреть предложения можно здесь.

Что нужно учитывать при оформлении?

Выбирая кредитора для долгосрочного кредитования, нужно обращать внимание на процентную ставку, способ получения и погашения. В большинстве МФО процентная ставка при оформлении займа на длительный срок рассчитывается индивидуально и начисляется раз в месяц. Но есть компании, которые начисляют ее каждый день.

Оптимальная система погашения – это та, при которой клиент должен вносить сумму долга равными частями раз в месяц.

При оформлении долгосрочного кредита также нужно учесть следующее:

Лучше выбирать МФО, которая выдает деньги на счет или карту. Это удобнее. Просрочка приведет к увеличению долга, поэтому брать деньги следует только если вы уверены, что сможете их вернуть вовремя. Даже при хорошей кредитной истории возможен отказ. Личность заемщика оценивается комплексно.

Получить такой займ могут все совершеннолетние граждане Казахстана, у которых нет активных долгов в микрофинансовых компаниях.

Условия долгосрочного кредитования

Несмотря на увеличенный срок и более высокий кредитный лимит, долгосрочные кредиты от МФО доступны всем совершеннолетним гражданам Казахстана. Компании лояльно относятся к заемщикам.

Основные условия долгосрочного кредита, это:

Кредитный лимит – до 3 000 000 тенге. Однако такая сумма будет доступна только постоянным клиентам, новые заемщики могут получить до 500 000 тенге. Период кредитования – от 2 месяцев до 3-х лет. Процентная ставка обычно определяется индивидуально, в зависимости от суммы и срока. Средняя ставка колеблется в пределах 20-45%. Для оформления нужен паспорт, ИИН и стабильный доход. Иногда требуется подтверждение трудоустройства. Кредит оформляют онлайн, но может понадобиться собеседование с менеджером.

После оформления займа для клиента формируется график платежей, который нужно соблюдать. Платежи обычно равные, вносятся раз в месяц или 2 недели.

Преимущества и недостатки долгосрочного займа от МФО

Основные преимущества займов от МФО, это:

МФО выдают займы без посещения офиса.

Обратиться за кредитом можно даже в выходные и праздничные дни.

МФО выдают кредиты без пенсионных отчислений и залогов, при наличии минимума документов.

Получить кредит на большую сумму и долгий срок можно в день обращения.

Микрофинансовые компании лояльно относятся к клиентам и могут выдать деньги даже тем, у кого плохая кредитная история.

Большинство клиентов предпочитают получать займ онлайн, но МФО могут выдать кредит наличными при необходимости.

К недостаткам кредитов от МФО можно отнести:

В таких компаниях более высокая процентная ставка, чем в банке.

В случае просрочки на счет клиента будут начислены штрафы и пеня.

Возможны дополнительные комиссии.

Возможны сбои в работе сайта, из-за которых вы не сможете вовремя внести платеж.

При правильном выборе кредитной компании недостатки не будут существенными. Поэтому если вам отказали в выдаче долгосрочного займа в банке, смело обращайтесь в МФО.