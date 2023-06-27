Майстер Муші — аніме для дорослих

І знову наш «Катрусин Кінозал». І знову аніме 16+ (в гарному сенсі).

Серіал від маловідомого Хіросі Нагахани «Майстер Муші».

Скажу коротко для початку — манга входить в ТОП-10 манг сучасності. Фільм теж дуже непоганий.

По сюжету в нас такий собі «Шерлок Хоумс», який досліджує та виявляє «Муші» — маленьких істот з потойбічного світу, які іноді заважають нормальному життю звичайних мешканців.

В західному кінематографі головного героя назвали б шаманом або екзорцистом. Та не все так просто.

Що таке муші? І навіщо вони існують? Цими питаннями, головний герой, мушіші Гінко задається постійно. Мушіші — це люди, які займаються вивченням муші, які намагаються зрозуміти їх суть і призначення.

Серіал поєднує в собі традиційну японську філософію, містику, шаманізм та сюжетно — різні історіїї з життя Гінко.

Чудова промальовка та анімація, атмосфера традиційних японських жахів. В той же час — Майстер Муші спокійний, впевнений,філософськи налаштований. Дивна особа, що живе між двома світами.

Серіал в чомусь сповільнений, в чомусь меланхолійний та медитативний. Та в цілому, коли це все поєднали, вийшло дуже чудово.

Моя оцінка 9/10. Мінус один бал виключно за специфічну тематику, котра не кожному зайде.

Аніме від 16 років. Навряд чи ви подивитеся більше одної серії за раз, та якщо втягнетесь, то.., зупинятися не захочеться.

Трейлер в комментах, там також — музика.

Віталій Рождаєв