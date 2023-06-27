ISW: Путін потребує сил «Вагнера»

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) приходять до висновку, що Володимир Путін, президент Росії, використовує свої заяви про заколот проти нього з метою утримання бійців групи «Вагнер» для подальшого використання їх у війні. Водночас, тих, хто вирішить не приєднуватися до російського Міноборони, Путін не пробачить, а натомість вони можуть поїхати до Білорусі до Євгена Пригожина.

Згідно з звітом ISW від 26 червня, Володимир Путін виступив з промовою, в якій намагався переконати багатьох бойовиків і лідерів «Вагнера» приєднатися до російської армії і продовжувати воювати проти України, а також змусити найбільш лояльних до фінансиста групи «Вагнер» Євгена Пригожина ідентифікуватися. Путін високо оцінив роботу командирів «Вагнера», ймовірно, з метою утримання їх під час інтеграції групи «Вагнер» в Міноборону Росії.

У своїй промові Путін осудив організаторів збройного заколоту як зрадників і висловив подяку самопроголошеному президенту Білорусі за допомогу у переговорах. Хоча Путін не згадав ім’я Пригожина, аналітики вбачають обмежені можливості для будь-якого наближення до лідера групи «Вагнер».