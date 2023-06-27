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Данія зможе навчати на F-16 до шести українських пілотів одночасно

Данія зможе навчати на F-16 до шести українських пілотів одночасно
Західні союзники все ще розробляють програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це, як пише «Європейська правда», агентству Reuters повідомили у Міністерстві оборони Данії.

Зазначається, що тривалість такого курсу може залежати від попередньої підготовки пілотів і їхніх мовних навичок.

«Діалог і планування цього все ще триває, тому остаточного плану ще немає», – йдеться в заяві Міноборони Данії.

У відомстві очікують, що зможуть навчати до шести українських пілотів одночасно, а також до 40 солдатів для підтримки та технічного обслуговування.

У міністерстві не змогли сказати, скільки часу знадобиться для завершення навчання.

«Це залежить від їхнього бойового досвіду та мовних навичок», – додали у відомстві.

27 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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