Блінкен просив співробітників Держдепу США не коментувати заколот Пригожина

Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав термінову телеграму до всіх посольств з прямим наказом не обговорювати бунт Пригожина в Росії. Ця незвичайна телеграма, розіслана всім американським дипломатам у всьому світі, свідчить про серйозність і важливість, яку Білий дім і Державний департамент придають тому, щоб США не асоціювали з подіями в Росії.

У телеграмі було зазначено, що ситуацією займається сам секретар Блінкен та його найближчий персонал, і чиновники повинні утриматися від коментарів, поки не надійде більше інформації про ситуацію. Якщо представники іноземних держав запитують американських дипломатів про розвиток подій в РФ, їм слід лише повідомляти, що США стежать за ситуацією.

У протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ тривав конфлікт, який загострився увечері 23 червня. Пригожин заявив про ракетний удар російських військ по базі ПВК Вагнера і оголосив про «марш справедливості» 25 тисяч найманців до Москви. Однак, згодом він повернув колони після домовленості з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

Розвідка США знала про плани Пригожина, але не очікувала на таку швидку ескалацію подій.