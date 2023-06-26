Россія намагається контратакувати ЗСУ На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися до кілометра » ЗСУ за добу знищили 950 російських військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в України 225,8 тис. окупантів, 4031 танк, 3482 безпілотників та 7820 бронемашин Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого 2022 року до 26 червня 2023 року РФ втратила: особового складу ‒ близько 225 580 (+950) осіб,

танків ‒ 4031 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,

артилерійських систем – 4055 (+21) од,

РСЗВ – 624 (+0) од,

засобів ППО ‒ 385 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),

крилатих ракет ‒ 1259 (+0),

кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,

спеціальної техніки ‒ 557 (+5). Остаточні дані уточнюють.