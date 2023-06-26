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ЗСУ за добу знищили 950 російських військових

розбита техніка ворога
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в України 225,8 тис. окупантів, 4031 танк, 3482 безпілотників та 7820 бронемашин

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 26 червня 2023 року РФ втратила:

  • особового складу ‒ близько 225 580 (+950) осіб,
  • танків ‒ 4031 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
  • артилерійських систем – 4055 (+21) од,
  • РСЗВ – 624 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
  • крилатих ракет  ‒ 1259 (+0),
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 557 (+5).

Остаточні дані уточнюють.

26 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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