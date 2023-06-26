В уряді Британії пропонують готуватися до сценарію несподіваного розпаду РФ

За внутрішніми оцінками в уряді Британії, Сполученому Королівству слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації, аби такі події не застали Лондон зненацька.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Times, пише «Європейська правда».

Ще від початку повномасштабної війни у Лондоні припускали, що це може закінчитися для Москви нестабільністю всередині країни. Але темпи розвитку подій з моменту, коли Пригожин оголосив «похід на Москву», спонукали дипломатів швидко готувати план дій на різні сценарії.

«Ми маємо чекати і дивитися, що буде далі. Це може бути лише «Розділ 1″ чогось нового», – зазначив співрозмовник видання.

Головний секретар скарбниці Сполученого Королівства Джон Глен зазначив, що події в Росії – «її внутрішні справи».

Колишній військовий аташе Британії у Москві Джон Форман зазначив, що успішне захоплення Пригожиним влади було би «найгіршим сценарієм» і не варто мати ілюзій, що він нібито більш ліберальний, схильний до миру демократ, тому що «це фашист».

Форман припустив, що темпи розвитку подій у п’ятницю-суботу заскочили західних дипломатів зненацька.