У Херсоні річка Дніпро повернулась в межі русла

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили, що станом на 25 червня річка Дніпро у Херсоні повернулася в межі русла, а рівень води становить 0,33 м за балтійською системою.

Про це йдеться у дописі у Telegram.

“За добу рівень знизився на 4 см, сумарний спад від часу підриву Каховської ГЕС – 5,35 м”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що у районі природного парку “Нижньодніпровський” середній рівень води становить близько 30 см. Крім цього, триває обміління акваторії в національному парку “Великий Луг”.

Під загрозою осушення перебуває водно-болотне угіддя “Сім маяків”. Архіпелаг “Великі та Малі Кучугури” осушений повністю, разом з цим рівень води в нацпарку “Кам’янська Січ” орієнтовно знизився більше ніж на 13 м.