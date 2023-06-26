У Данії розпочалися навчання українських пілотів на літаках F-16

Про це пише AP.
Поульсена зазначив, що Данія, яка є країною НАТО, «зробила крок, щоб розпочати навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів».
«Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів F-16 і скільки їх має бути», — додав міністр.
Виконувач міністра сказав, що українські пілоти повинні провести від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можливе надання данських літаків F-16 стане реальністю.
«Це не означає, що ви не можете ухвалити рішення заздалегідь. Але літаки F-16 будуть у Данії до 2024 року», — наголосив Поульсен.
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