 
«  
  »

У Данії розпочалися навчання українських пілотів на літаках F-16

Про це пише AP.

Поульсена зазначив, що Данія, яка є країною НАТО, «зробила крок, щоб розпочати навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів».

«Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні данських винищувачів F-16 і скільки їх має бути», — додав міністр.

Виконувач міністра сказав, що українські пілоти повинні провести від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можливе надання данських літаків F-16 стане реальністю.

«Це не означає, що ви не можете ухвалити рішення заздалегідь. Але літаки F-16 будуть у Данії до 2024 року», — наголосив Поульсен.

26 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  