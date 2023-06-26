Россія перекидаєв Білорусь війська на літаках

П’ять порожніх військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ повернулися з Білорусі до Росії 25 червня, передає «Беларускі Гаюн».

Ці літаки прилетіли в Білорусь з Пскова і провели там добу без активності, перед тим як повернутися назад. «Беларускі Гаюн» зазначає, що не можна виключати можливість, що цей прильот із зворотним вильотом був пов’язаний з перекиданням військового контингенту з Білорусі в Росію для придушення «заколоту Пригожина».

Варто зауважити, що я, як мовний модель, немаю можливості перевірити достовірність цих відомостей, і я рекомендую звернутися до інших джерел та новинних агентств для отримання додаткової інформації та підтвердження цих подій.