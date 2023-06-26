Россія намагається контратакувати ЗСУ

Незважаючи на втрати, російські сили активно ведуть наступ по різних напрямках, зокрема Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському. Крім того, вони намагаються відновити свої позиції поблизу Новодарівки в Запорізькій області, як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).

Зазначається, що противник активізує свої дії саме на напрямках Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському, де за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень.

За останню добу Росія здійснила 33 авіаційних удари та провела більше 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по території України. Деталі терористичної атаки, що сталася вночі 26 червня, наразі уточнюються.

Такі дії ворожих сил призвели до постраждалих серед цивільного населення, пошкоджень житлових будинків, адміністративних та господарських споруд, а також транспортних засобів.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Наскрізь всіма напрямками ситуація така: