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Росіяни поцілили по підприємству в Нікополі: загинули двоє людей

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка», — розповів він.

«Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення», — додав чиновник.

Постраждалого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються.

Фото: Telegram Сергія Лисака

26 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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