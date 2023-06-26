Посольство Украины в Израиле раскритиковало Иерусалим за пророссийскую позицию

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле в твиттере .

«Посольство Украины в Израиле с сожалением констатирует, что нынешнее израильское правительство избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что это подтверждает ряд спорных событий, произошедших в начале 2023 года. В то же время, это подтверждает и почти полное отсутствие гуманитарной помощи Украине. Так, в сообщении вспоминают визит делегации МИД Изариля в Украину в феврале этого года и ряд интервью премьер-министра Беньямина Нетаньяху израильским СМИ, в частности Jerusalem Post на прошлой неделе.

По словам посольства, все соответствующие заявления израильского премьера были сделаны для оправдания бездействия страны по оказанию Украины оборонной помощи за последние полтора года.

«Сначала аргументы в эту пользу сводились к особым отношениям Израиля с Россией по сирийскому вопросу, а также к уязвимости еврейской общины в Российской Федерации. Однако в последнем интервью были приведены абсолютно вымышленные и спекулятивные аргументы, что западное оружие передается с поля боя. режимам в Иране и Сирии», — говорится в сообщении.

Также посольство Украины напомнило, что израильское правительство успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД РФ и договорилось об открытии еще одного российского посольства в Иерусалиме, что было определено МИД Израиля как «политическое достижение».

«Стоит также отметить откровенное пренебрежение к моральным границам, продемонстрированное многими высокопоставленными чиновниками Израиля, которые на прошлой неделе посетили дипломатический прием, организованный посольством России в Иерусалиме. Кроме того, Министерство иностранных дел Израиля сохраняет возмутительное молчание относительно антисемитских заявлений, которые регулярно делают Путин и его люди , — отметили в посольстве.

Кроме того, в сообщении отмечают, что Израиль не вводит никаких санкций против РФ и наоборот увеличил двустороннюю торговлю со страной-террористом. Также руководство Израиля продолжает подчеркивать свой нейтралитет и налаживает связи с Россией.

«К сожалению, правительство Израиля мало учитывает мнение собственной общественности, а также игнорирует еврейство диаспоры, однозначно поддерживающее Украину и ее борьбу с российско-террористическим государством. Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию, поддержать Украину мерами защиты, поддержать выборы и глобальный демократический порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!» — подытожили в посольстве.