Німеччина розробляє план довгострокової підтримки України артилерійськими боєприпасами

Про це із посиланням на поінформовані джерела пише Spiegel.

«Федеральний уряд готує довгострокову підтримку України артилерійськими боєприпасами. Наприкінці минулого тижня оборонне відомство подало відповідну рамкову угоду з компанією Rheinmetall на затвердження бюджетного комітету бундестагу. Це передбачає поставку до 2029 року до 333 тис. боєприпасів калібру 155 мм для поповнення власних складів, а також довгострокове забезпечення Збройних Сил України вкрай необхідними гаубичними боєприпасами», — йдеться у публікації.

Згідно з документами, про зміст яких дізналися журналісти, вже узгоджено перший пакет із 20 тисяч снарядів для України на наступні два роки.

«Федеральний уряд візьме на себе витрати у розмірі майже 60 млн євро», — зазначає видання.

ЗМІ вказує на те, що Київ може після отримання першого пакету допомоги замовити наступні, обговоривши це з федеральним урядом.

«Сам договір також показує, що ніхто в Берліні не очікує швидкого припинення бойових дій в Україні», — резюмує видання.