На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися до кілометра

На південному та північному флангах навколо Бахмута за добу Сили оброни просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів — речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

«На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів».

Він також повідомив, що за добу на Бахмутському напрямку знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон.

Також знищено танк, бойову машину піхоти, дві самохідні артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню «Град», три протитанкових комплекси, три гармати «Мста-Б», зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», шість польових складів з боєприпасами, три дрони-камікадзе «Ланцет» і один безпілотник «Орлан-10».