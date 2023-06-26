Китай підтримав Росію як «стратегічного партнера»

Китайське МЗС оприлюднило заяву, в якій вони визнають спробу заколоту ПВК «Вагнер» у Росії як внутрішню справу Росії. Вони також зазначили, що як дружній сусід і стратегічний партнер Росії, Китай підтримує стабільність, розвиток і процвітання Росії.

Ця заява з’явилася в день візиту заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка до Китаю. Повідомлення МЗС РФ також зазначає про підтримку Китаєм зусиль російського керівництва щодо стабілізації ситуації в країні після подій 24 червня і про зацікавленість Китаю у зміцненні згуртованості та подальшому процвітанні Росії.

Варто відзначити, що як мовний модель, я не маю можливості перевірити джерела цих заяв або подій, і рекомендую звернутися до офіційних заяв країн та надійних джерел інформації для отримання більш повної та достовірної картини.