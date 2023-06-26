Европа нашла вариант защиты от гиперзвукового оружия Путина

Европейский производитель ракет MBDA планирует разработать системы защиты от гиперзвукового оружия в ближайшие три года.

Об этом пишет газета Daily Telegraph , ссылаясь на слова исполнительного директора компании Эрика Беранже.

Защитная система ПВО может быть развернута по всей Европе, чтобы сбивать двигающиеся ракеты со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час), отметил исполнительный директор компании MBDA Эрик Беранже. Он также подчеркнул, что система уже разрабатывается командой под руководством MBDA, частично принадлежащей британской оборонной компании BAE Systems.

Daily Telegraph отмечает, что корпорация на сегодняшний день имеет соглашения на ранней стадии с Францией, Италией, Германией и Нидерландами, чтобы разработать прототип в течение ближайших трех лет.

Эрик Беранже отметил, что для MBDA в приоритете «направлять Европу в самое эффективное решение для противодействия гиперзвуковым угрозам».

Еще в июле 2022 года британские СМИ писали о том, что США и Соединенное Королевство разрабатывают системы защиты от гиперзвукового оружия. При этом журналисты указывали, что это направление мало развито. Тогда же президент компании-поставщика Пентагона Raytheon Вес Кремер заявил, что в Штатах область защиты от гиперзвукового оружия в зачаточном состоянии. По его словам, Raytheon представила единственный в США проект такой системы.

В свою очередь глава компании Cohort Энди Томис, занимающейся поставкой техники для британских ВМС, подтвердил, что его корпорация занимается разработкой средств противодействия гиперзвуковому вооружению. При этом он назвал это сложной задачей.

Летом того же года Штаты провели третье удачное испытание гиперзвукового орудия подряд. Испытанное изделие являлось ракетой с воздушно-реактивным двигателем компании Raytheon.

В начале текущего года появилась информация о том, что военно-морские силы США планируют приступить к испытательным пускам гиперзвуковых ракет со стелс-эсминца Zumwalt (DDG-1000) одноименного типа в декабре 2025 года. Отмечалось, что сейчас ведутся работы по внесению изменений в конструкцию корабля.

Появление гиперзвукового оружия на борту эсминца ВМС Zumwalt к 2025 году станет историческим и значительным событием, поскольку оно обеспечит новую скорость атаки для надводного военного корабля.