Борель: бунт «Вагнера» показав, що війна в Україні «підриває російську міць»

Невдалий заколот засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина показує, що війна Кремля проти України розколює російську міць. Про це заявив у понеділок високопоставлений дипломат ЄС, попередивши, що нестабільність ядерної держави це «недобре».

«Те, що сталося цими вихідними, показує, що війна проти України підриває міць Росії та впливає на її політичну систему», — заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ блоку.

«Звичайно, погано бачити, що така ядерна держава як Росія може впасти у фазу нестабільності. Це також необхідно враховувати», — сказав Боррель журналістам.

За його словами, «найважливіший висновок полягає в тому, що війна проти України, розпочата [президентом Росії Володимиром] Путіним, і монстр, якого Путін створив із «Вагнером»» тепер обернулися проти російського лідера.

«Потвора діє проти свого творця, політична система демонструє крихкість, а військова міць дає тріщину», — сказав Боррелль.

Міністри закордонних справ ЄС намагалися осмислити наслідки заколоту Пригожина на черговій зустрічі в Люксембурзі.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що заворушення є «внутрішньою справою» Росії. За його словами, зараз найголовніше — підтримати Україну, щоб вона могла відвоювати свою територію.

Нещодавні події в Росії свідчать про «масивні тріщини» всередині російської політичної сфери, заявила в понеділок міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, додавши, що Німеччина не втручатиметься в те, що вона назвала «внутрішньополітичними питаннями».

«Ми спостерігаємо масові тріщини в російській пропаганді», — сказав Бербок перед тим, як вирушити на зустріч з ЄС, додавши, що західні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у війні.