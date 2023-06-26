Байден обсудил с Зеленским мятеж ЧВК «Вагнер»

Президент Джо Байден в воскресенье побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Собеседники, в частности, обсудили последние события в России, в том числе попытку мятежа боевиков ЧВК «Вагнер».

О состоявшемся разговоре сообщил Белый дом.

«Они обсудили продолжающееся контрнаступление Украины, и президент Байден подтвердил неизменную поддержку (со стороны) США, в том числе – путем продолжения обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи», – отмечается в сообщении.

Президент Зеленский сообщил в своем официальном аккаунте в Telegram, что он обсудил с Баденом дальнейшее расширение оборонного сотрудничества, с упором на предоставление дальнобойных оружейных систем. Зеленский выразил благодарность США за предоставление Украине комплексов ПВО Patriot и за поддержку коалиции истребителей.

Кроме того, согласно сообщению Зеленского, президенты скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО и реализацию формулы мира, предлагаемой Украиной, и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Президент Зеленский также сообщил, что он обсудил последние события в России в телефонных разговорах с лидерами Канады и Польши. Зеленский рассказал премьер-министру Канады Джастину Трюдо и президенту Польши Анджею Дуде об угрожающей ситуации на Запорожской АЭС, оккупированной Россией – ранее Зеленский предупреждал, что Россия может организовать на АЭС акт терроризма.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил в воскресенье, что обсудил с Зеленским ситуацию с безопасностью в России в связи с недавними событиями.

«Владимир, Канада намерена поддерживать Украину и оказывать украинцам необходимую поддержку», – написал Трюдо в «Твиттере».

Байден и Трюдо также обсудили ситуацию в России после мятежа ЧВК «Вагнер». В заявлении офиса премьер-министра Канады, лидеры США и Канады согласились с необходимостью внимательно следить за ситуацией и координировать действия с союзниками и партнерами.

«(Украина) продолжает продвигаться вперед в контрнаступлении, – заявил ранее в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. – Это только начало, но у них есть все необходимое для успеха. (Контрнаступление) будет развиваться в течение недель и даже месяцев. Но (попытка мятежа)… создает для Путина еще одну проблему», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

«Это лишь еще одна глава в книге неудач, которую Путин написал для себя и для России. Экономика, военное положение, ее авторитет в мире – все это резко упало. НАТО сейчас сплоченнее и сильнее, чем когда-либо прежде, Европа, которая отказывается от российских энергоносителей, Украина, которую Путин сумел одновременно отдалить и объединить, – пояснил Блинкен. – Теперь, когда проблемы назревают внутри (России), это, как я уже сказал, только добавляет еще больше вопросов, на которые он должен найти ответы».