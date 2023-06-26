2023 рік має стати переломним у війні з Росією – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2023 рік має стати переломним у війні з Росією, а українські військові переможуть, тому що воюють за свою землю.

Про це він розповів в інтерв’ю для Fox News.

“Відчуваю, що ми зможемо перемогти в цій війни, бо ми воюємо за свою країну. Цей рік буде переломним”, – наголосив він.

Резніков додав, що те, що зараз відбувається на полі бою насправді не є контрнаступом, а лише підготовчою операцією. Росіяни побудували досить сильні оборонні рубежі, а Україна дуже обережно ставиться до того, щоб не наражати на небезпеку бійців.

Проте за його словами, щойно наступ почнеться на повну силу, він буде успішним і точно зробить Україну на крок ближче до перемоги.