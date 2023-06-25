У Болгарії – пожежа на збройовому заводі бізнесмена, якого отруїли агенти ГРУ

У складському приміщенні збройової компанії EMKO біля болгарського міста Карнобат, яка належить бізнесменту Еміліану Гебрєву, в ніч проти неділі спалахнула масштабна пожежа – власник підозрює, що йдеться про навмисний підпал.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на балканську службу «Радіо Свобода».

За словами Гебрева, нинішня пожежа спалахнула близько 00:40 в неділю, і, на щастя, ніхто з охоронців бази не постраждав. Він назвав випадок «незрозумілим», оскільки на згорілому складі не було жодної продукції, яка могла б загорітися сама по собі.

«Я не можу сказати, які причини», – додав Гебрєв у розмові з «Радіо Свобода».

Пожежа стала другим випадок поспіль на цьому об’єкті після того, як 31 липня 2022 року в результаті займання в іншому складі здетонували боєприпаси. Відтоді триває розслідування, про хід якого прокуратура не оприлюднює жодної офіційної інформації.