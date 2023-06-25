Пригожин програв — ISW Израиль попросил Марию Захарову «не читать ему лекции» о Холокосте » Сили оборони за добу ліквідували 720 окупантів Від початку повномасштабної війни РФ втратила в України 224 630 окупантів, 4030 танків, 4034 артилерійських систем та 624 РСЗВ Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 25 червня 2023 року Росія втратила: особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб,

танків ‒ 4030 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,

артилерійських систем – 4034 (+19) од,

РСЗВ – 624 (+5) од,

засобів ППО ‒ 385 (+2) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),

крилатих ракет ‒ 1259 (+41),

кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 552 (+4). Дані уточнюються.