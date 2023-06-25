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Сили оборони за добу ліквідували 720 окупантів

втрати окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 25 червня 2023 року Росія втратила:

  • особового складу  ‒ близько 224 630 (+720) осіб,
  • танків ‒ 4030 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
  • артилерійських систем – 4034 (+19) од,
  • РСЗВ – 624 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 385 (+2) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1259 (+41),
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 552 (+4).

Дані уточнюються.

25 июня, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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