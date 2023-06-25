Путін не може вдарити ядерною зброєю, — Піонтковський

Андрій Піонтковський, політолог з Вашингтону, висловив свої думки про те, чому він вважає, що є причини, які забороняють Путіну використовувати ядерну зброю. Він наводить кілька аргументів, які, на його думку, роблять використання ядерної зброї малоймовірним.

По-перше, Піонтковський стверджує, що ядерний удар не змінить хід війни. Він припускає, що Росія може вдарити по українському місту або польській Познані, але це не змінить ситуацію на користь Росії, а лише може викликати американську реакцію.

По-друге, Путіна просто вб’ють, якщо він вирішить використати ядерну зброю. Піонтковський стверджує, що американці повідомили Путіна про можливу реакцію на ядерний удар і вбивство Путіна було б результатом такого дії.

По-третє, Путін не має прямої кнопки для запуску ядерного удару. Це вимагає взаємодії дюжини офіцерів і військового персоналу. Така система робить використання ядерної зброї складним і непростим для реалізації.

По-четверте, Піонтковський зазначає, що Китай має категоричну позицію проти використання ядерної зброї, і це створює обмеження для Росії.

За словами Піонтковського, Путін може бути розлючений цими обмеженнями, що перешкоджають йому використовувати ядерну зброю.