Пригожин програв — ISW

За допомогою посередництва Олександра Лукашенка, вірогідно, будуть здійснені зміни в ПВК «Вагнер», під керівництвом Євгена Пригожина, хоча деякі аспекти організації можуть продовжити своє існування під контролем Міністерства оборони Росії. Такий висновок зроблено аналітиками Інституту вивчення війни.

Зазначається, що угода, досягнута за посередництва Лукашенка, передбачає позбавлення Пригожина контролю над групою Вагнера в обмін на припинення кримінальних звинувачень у повстанні та державній зраді.

Якщо угода буде виконана, частина групи Вагнера буде підпорядкована Міністерству оборони Росії, як це планував міністр оборони Сергій Шойгу. Проте неясно, як будуть визначатися ті особи з ПВК «Вагнер», які брали участь у повстанні і чи отримають вони помилування, оскільки заява Пєскова не уточнює цю інформацію, — підкреслюють в Інституті вивчення війни.

Прес-секретар Кремля, Дмитро Пєсков, заявив, що російська влада закриє кримінальну справу проти Пригожина, який відправиться до Білорусі та подякує Лукашенку за його роль у посередництві для укладення угоди з «вищою метою — уникнути кровопролиття».

Згідно з Інститутом вивчення війни, найманці Вагнера можуть укладати контракти з Міністерством оборони на індивідуальній основі, демобілізуватися в Росії (хоча це може бути небезпечно).